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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27/7/2016 في السوق و محلات الصاغة

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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27/7/2016 في السوق و محلات الصاغة أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27/7/2016 في السوق و محلات الصاغة

تشهد الذهب في اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2016، ارتفاع في الأسعار، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار لليوم بمعدل 7 جنية ، حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 462 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.95%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

ونقدم الان تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالإضافة الى عرض متوسط بيع محلات الصاغة، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء 27  يوليو 2016 على مصر فايف.

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