سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك الأربعاء 27-7-2016 و الدولار يتراجع

سعر الدولار اليوم، تراجع الدولار الأمريكي في بداية تعاملات السوق السوداء للعملة، اليوم الأربعاء 27-7-2016، ليفقد نحو 40 قرشا من قيمته، حسب متعاملين في السوق .

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية، اليوم 12.50 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع، فيما استقر في البنوك عند سعر 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27/7/2016

وشهدت السوق السوداء للعملة اشتعال المضاربات على العملة الأمريكية مساء أمس، ليرتفع سعر صرف الدولار في بعض المناطق 13.50 جنيه للبيع، ليتراجع مجددا مع نهاية تعاملات أمس .

وذكرت مصادر مصرفية أن الطلب على الدولار تزايد بشكل ملحوظ، نتيجة لجوء بعض المستوردين والمستثمرين لتخزين مبالغ كبيرة من الدولار، على خلفية تداول أنباء عن ارتفاع سعر الدولار إلى 12 جنيه، لتتصاعد أزمة الدولار مجددا بعد التصريحات التي أدلى بها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، يوم الأربعاء الماضي والتي لمح فيها إلى إمكانية اللجوء إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري .

شبكةعيونالإخبارية

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