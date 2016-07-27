5 أضرار لنقص المياة فى الجسم .. تعرف عليها

لا شك أن الماء هو أصل الحياة، فهناك ملايين الخلايا التى تحتاج طوال الوقت لهذا السائل الذى يحوى داخله الحياه، وبالتالى فإن الأمراض التى يمكن أن يسببها نقص المياة كثيرة وفى هذا التقرير أورد موقع "بولد سكاي" بعضا من الأضرارا المترتبة على قلة المياة فى الجسم وهى كالتالى :

1- الجفاف :يسبب نقص المياة الجفاف وهو ما يؤثر بشكل كبير على حيوية الأعضاء الداخلية فى جسم الإنسان .

2- تكوين الحصوات : يتسبب نقص المياة فى تكوين الحصوات فى كل الأعضاء التى يمكن أن تتكون بها الحصوات من الكلى والحالب وغير ذلك .

3- زيادة درجة حرارة الجسم : يتسبب نقص المياة فى ارتفاع درجة حرارة الجسم بما يمكن أن يترتب عليه من أضرار على الأعضاء الداخلية .

4- قرح المعدة : يتسبب نقص المياة فى تكوين قرح المعدة وهو الأمر الذى يحدث آلاما كبرى فى المعدة .

>5- وجع المفاصل : الغضاريف المكونة للأجزاء المفصلية فى الأيدى والأرجل تتأثر بشدة بغياب الماء، فالماء يمثل كونا رئيسا بها لذلك فالنتيجة الحتمية لنقص الماء هى ألم المفاصل

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