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خبيرة تغذية فرنسية: مشروب الزنجبيل والكركم لاستعادة الحيوية والنشاط

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خبيرة تغذية فرنسية: مشروب الزنجبيل والكركم لاستعادة الحيوية والنشاط خبيرة تغذية فرنسية: مشروب الزنجبيل والكركم لاستعادة الحيوية والنشاط
باريس فى 27 يوليو/أ ش أ/أكدت خبيرة التغذية الفرنسية ماليكا مينار أن الشباب الذين يشعرون بالخمول والكسل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف عليهم اللجوء إلى أكسير الحياة والنشاط وهو عبارة عن مشروب يحتوى على الزنجبيل والكركم ونبات الخلنجان.

وأشارت الرياضية والخبيرة الفرنسية إلى أن هذا المشروب يساعد على استرجاع الحيوية والنشاط الذى يفتقد إليه الشباب ويعود به مره أخرى إلى أحسن حالاته.
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