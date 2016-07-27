215 سائحا مصريا وأجنبيا يحلقون بسماء الأقصر على متن 11 رحلة بالون طائر

قال هانى السيد رئيس إحدى شركات البالون، إن مدينة الأقصر شهدت اليوم الأربعاء، تحليق 11 رحلات بالون طائر تقل على متنها 215 سائحا أجنبيا ومصريا، وذلك للاستمتاع بمشاهدة المناطق السياحية والآثرية بالبر الغربى للمدينة.

وأضاف هانى السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المطار استعد صباح اليوم بصورة تليق بآثار وتاريخ الأقصر السياحى، حيث انطلقت 11 رحلات بالون على متنها 215 سائحا أجنبيا ومصريا، ومازالت متواجدة فى سماء الأقصر للاستمتاع بالآثار التاريخية.

وأشار السيد إلى أنه من المقرر أن تزيد تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم السياحة الشتوى، ووصول سائحين من ألمانيا برحلات شارتر مباشرة لمطار الأقصر الدولى، كما أنه وصل للمطار سائحون يابانيون وصينيون.

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