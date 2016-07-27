أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مركز تنسيق المصالحة فى سوريا: رصد 6 انتهاكات للهدنة خلال 24 ساعة

Google+ Print
مركز تنسيق المصالحة فى سوريا: رصد 6 انتهاكات للهدنة خلال 24 ساعة مركز تنسيق المصالحة فى سوريا: رصد 6 انتهاكات للهدنة خلال 24 ساعة
رصد مركز "حميميم" لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا 6 انتهاكات للهدنة فى ريفى دمشق واللاذقية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار المركز -طبقا لقناة روسيا اليوم- إلى أن 41 بلدة فى عدة محافظات سوريا قد انضمت للهدنة وهى 17 بلدة فى اللاذقية 15 فى محافظة السويداء و7 فى محافظة حماه و2 فى محافظة حمص ليصل إجمالى عدد البلدات والمناطق التى تلتحق بالهدنة والمصالحة إلى 259، فيما لا يزال عدد المجموعات الملتزمة بالهدنة 61 دون زيادة.

من جهة أخرى، أكد المركز أن تنظيمى "جبهة النصرة" و"داعش" مستمران فى محاولات إفشال الهدنة فى سوريا، مشيرا إلى أن تنظيم "جيش الإسلام" الذى ينسب نفسه إلى المعارضة السورية قصف بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ بلدتى حتيتة الجراش وحوش الفارة فى ريف دمشق.

وأشار إلى أن تنظيم "أحرار الشام" استهدف منطقة قارورة فى ريف اللاذقية علاوة على استهداف الإرهابيين منطقتى أبو العلايا والطرفاوى فى محافظة حماه، وحى الشيخ مقصود فى مدينة حلب، ومنطقة تل جبقجة فى ريفها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365