مركز تنسيق المصالحة فى سوريا: رصد 6 انتهاكات للهدنة خلال 24 ساعة

رصد مركز "حميميم" لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا 6 انتهاكات للهدنة فى ريفى دمشق واللاذقية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار المركز -طبقا لقناة روسيا اليوم- إلى أن 41 بلدة فى عدة محافظات سوريا قد انضمت للهدنة وهى 17 بلدة فى اللاذقية 15 فى محافظة السويداء و7 فى محافظة حماه و2 فى محافظة حمص ليصل إجمالى عدد البلدات والمناطق التى تلتحق بالهدنة والمصالحة إلى 259، فيما لا يزال عدد المجموعات الملتزمة بالهدنة 61 دون زيادة.

من جهة أخرى، أكد المركز أن تنظيمى "جبهة النصرة" و"داعش" مستمران فى محاولات إفشال الهدنة فى سوريا، مشيرا إلى أن تنظيم "جيش الإسلام" الذى ينسب نفسه إلى المعارضة السورية قصف بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ بلدتى حتيتة الجراش وحوش الفارة فى ريف دمشق.

وأشار إلى أن تنظيم "أحرار الشام" استهدف منطقة قارورة فى ريف اللاذقية علاوة على استهداف الإرهابيين منطقتى أبو العلايا والطرفاوى فى محافظة حماه، وحى الشيخ مقصود فى مدينة حلب، ومنطقة تل جبقجة فى ريفها.

>