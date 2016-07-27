مقتل 4 مصلين فى انفجار قنبلة داخل مسجد بمديرية سنحان باليمن

قال العقيد أحمد نهشل، مدير عام مديرية سنحان، اليوم الأربعاء، إن إرهابيين ألقوا قنبلة داخل مسجد صرواح بمنطقة بنى بهلول بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء، مما أدى إلى مقتل أربعة مصلين، وإصابة 13 آخرين، أغلبهم إصابتهم خطيرة.

وأضاف نهشل- فى أول تصريح رسمى لوكالة الأنباء اليمنية- أنه تم نقل المصابين إلى مجمع 48 الطبى لإجراء الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تجرى تحقيقاتها لمعرفة الجناة، ومن يقف وراء هذه الجريمة الإرهابية.

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