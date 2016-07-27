أخبار سوريا..المعارضة السورية تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة حول حلب

دعت الهيئة العليا للمفاوضات السورية مجلس الأمن الدولى إلى عقد جلسة طارئة حول الوضع فى مدينة حلب، مطالبة برفع الحصار عنها وحماية المدنيين والمرافق الطبية من القصف الجوى العشوائى.

وطالبت الهيئة- حسبما أفادت قناة "العربية الأخبارية" الأربعاء، باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الغارات الجوية العشوائية فى أنحاء سوريا وانهاء الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والأفراد.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى فرض هدنة إنسانية فورية وملزمة لمدة يومين على الأقل فى مدينة حلب، التى تخضع للحصار من قبل قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه.

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