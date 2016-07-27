"الهلال الإماراتي" يفتتح مركزا صحيا في مديرية شحير بحضرموت

افتتح وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ــ برئاسة مشرفي مشاريعها في حضرموت ــ مركزا صحيا في مديرية شحير في محافظة حضرموت بعد استكمال أعمال صيانته وتأثيثه بكامل التجهيزات والأدوات الصحية، وذلك في إطار المشاريع الصحية التي ينفذها " الهلال " في حضرموت لمساعدة أهلها على استعادة عافيتهم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتهم.

وأكد وفد الهلال الأحمر في كلمة له - خلال حفل أقيم بمناسبة إعادة تأهيل وتشغيل المركز الصحي في مرحلته الأولى - أن المشروع الحيوي يأتي ضمن مشاريع كثيرة يعمل " الهلال " على تنفيذها على أرض الواقع لإعادة تأهيل البنية التحتية بمحافظة حضرموت، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية حيوية كبيرة كونه يقع في منطقة لا توجد فيها أي مستشفى أو مركز صحي بخلاف هذا المركز.

وأوضح أن إعادة افتتاح هذا المشروع الحيوي يأتي تجسيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بصورة عامة والصحية بصفة خاصة لأبناء حضرموت وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتخفيف معاناتهم ودعم قدراتهم لمواجهة الظروف التي يعيشونها.

وأكد الوفد أن مشاريع ترميم وصيانة المرافق الصحية ما هي إلا حلقة في سلسلة المشاريع التنموية التي ستنفذها الهيئة في محافظة حضرموت لتحسين أوضاع سكانها الإنسانية وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم

وتجول وفد الهلال الأحمر الاماراتي في أقسام المركز واطلع على تجهيزات الصيدلية والمختبر وقسم الطوارئ والأجهزة المتوفرة فيه والأدوية والمستلزمات الطبية كما استمع إلى شرح من مديره الدكتور فايز محمد العوبثاني عن الخدمات التي سيقدمها للمرضى.

وأعرب الدكتور فايز محمد العوبثاني عن شكره لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر على كل الجهود المقدرة التي تبذل لإعادة تأهيل البنية التحتية في حضرموت والمركز الصحي بمنطقة شحير والذي يخدم أكثر من ثلاثة آلاف أسرة يبلغ عدد أفرادها / 15 / ألف نسمة في مساحة جغرافية تقارب / 20 / كيلو مترا مربعا.

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