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ضبط 237 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى أسوان

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ضبط 237 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى أسوان ضبط 237 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى أسوان
شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بأسوان، حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود ضبط 237 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وكان من نتائج الحملة، ضبط هارب من عقوبة السجن فى جناية احتجاز بدون وجه حق وضبط 100 هارب من جنح الحبس الجزئى ، وضبط 18 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 74 متهما صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و44 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 3135 جنيها.

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.


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