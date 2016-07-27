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اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع وهامش ربحها

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اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع وهامش ربحها اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع وهامش ربحها
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكمها فى الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية .

ذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا .


>- دعوى تطالب بإلغاء قرار الاستيلاء المؤقت على أراضٍ للعاصمة الإدارية
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مصر 365

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