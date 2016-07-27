جذور العرقسوس تقدم 4 حلول فعالة للمشاكل الجلدية

1-يحسن نسيج الجلد

2-يعالج قشرة الرأس

3-علاج قرحة الفم

4-تهيج الجلد والإكزيما

موضوعات متعلقة :

من مطبخك.. الثوم يعالج الجيوب الأنفية ويغنيك عن البخاخات

العرقسوس من المشروبات الشعبية ذائعة الصيت ، ويشرب عادتاً بارد ولكن الجدير بالذكر أن العرقسوس يمكن أن يدخل فى علاج كثير من الأمراض الجلدية وذلك لأنة يحتوى على العديد من المواد التى تعزز صحة الجلد وتساهم فى تقديم العلاج الشافى مثل "الكومارين، فلافونويد، جليكوسيدات، الشالكونات" وبإمكان جذور العرقسوس علاج العديد من الأمراض الجلدية :>العرق السوس يفيد الجلد ويعمل على ترطيبه كما أنة يحسن من شكل مسام البشرة الواسعة ، ويعمل على زيادة إنتاج مادة "الميلانين" في الجلد.>غسل الشعر بماء العرقسوس يساعد على علاج فروة الرأس وعلاج تساقط الشعر، حيث يعمل على تحفيز بصيلات الشعر وجعلها تتخلص من الإفرازات الدهنية والأتربة .>قروح الفم والبثور البيضاء التى تظهر على جدار الفم ، العرقسوس قادر على التخلص منها بواسطة الغرغرة التى ستقتل الميكروبات فى زمن قليل وتمنح الفم رائحة عطرة.>يساعد العرقسوس على علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل الإكزيما، الصدفية ، الطفح الجلدى، الحكة، ويجعل الشفاء يحدث بشكل أسرع بدون ترك اثار على الجلد