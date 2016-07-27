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جذور العرقسوس تقدم 4 حلول فعالة للمشاكل الجلدية

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جذور العرقسوس تقدم 4 حلول فعالة للمشاكل الجلدية جذور العرقسوس تقدم 4 حلول فعالة للمشاكل الجلدية
العرقسوس من المشروبات الشعبية ذائعة الصيت ، ويشرب عادتاً بارد ولكن الجدير بالذكر أن العرقسوس يمكن أن يدخل فى علاج كثير من الأمراض الجلدية وذلك لأنة يحتوى على العديد من المواد التى تعزز صحة الجلد وتساهم فى تقديم العلاج الشافى مثل "الكومارين، فلافونويد، جليكوسيدات، الشالكونات" وبإمكان جذور العرقسوس علاج العديد من الأمراض الجلدية :
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1-يحسن نسيج الجلد


>العرق السوس يفيد الجلد ويعمل على ترطيبه كما أنة يحسن من شكل مسام البشرة الواسعة ، ويعمل على زيادة إنتاج مادة "الميلانين" في الجلد.
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2-يعالج قشرة الرأس


>غسل الشعر بماء العرقسوس يساعد على علاج فروة الرأس وعلاج تساقط الشعر، حيث يعمل على تحفيز بصيلات الشعر وجعلها تتخلص من الإفرازات الدهنية والأتربة .
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3-علاج قرحة الفم


>قروح الفم والبثور البيضاء التى تظهر على جدار الفم ، العرقسوس قادر على التخلص منها بواسطة الغرغرة التى ستقتل الميكروبات فى زمن قليل وتمنح الفم رائحة عطرة.
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4-تهيج الجلد والإكزيما


>يساعد العرقسوس على علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل الإكزيما، الصدفية ، الطفح الجلدى، الحكة، ويجعل الشفاء يحدث بشكل أسرع بدون ترك اثار على الجلد

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