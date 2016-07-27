79% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم زواج القاصرات

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع جديد يغلظ عقوبة المتورطين فى جريمة زواج القاصرات، أيد غالبية القراء سن تشريع جديد يغلظ عقوبة المتورطين فى جريمة زواج القاصرات.

وأيد 79% من القراء سن تشريع جديد يغلظ عقوبة المتورطين فى جريمة زواج القاصرات، بينما رفض 19% من القراء سن تشريع جديد يغلظ عقوبة المتورطين فى جريمة زواج القاصرات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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