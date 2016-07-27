النطق بالحكم اليوم على نقيب شرطة ضبط بحوزته 175 تذكرة هيروين

حددت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا جلسة اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم على ضابط شرطة نظامى برتبة نقيب من قوة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، بعد أن تمكنت مباحث قسم أول طنطا من القبض عليه أثناء استقلاله سيارة ملاكى وبرفقته فتاة وبحوزته 175 تذكرة هيروين.

وكان الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له، قد تمكن من ضبط المتهم مستقلاً سيارة ملاكى وبحوزته 175 تذكرة هيروين، وتم التحفظ على المضبوطات، وقررت النيابة حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

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