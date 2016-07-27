الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جاف جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف والرياح السطحية فى البحرين الأحمر والمتوسط شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، الصغرى العظمى:
القاهرة25 36
الإسكندرية25 31
مطروح24 30
بورسعيد25 31
دمياط24 31
بلطيم25 31
الإسماعيلية24 36
السويس25 37
العريش22 33
نخل18 37
طابا20 38
الطور25 36
مرسى علم28 39
الغردقة29 41
شرم الشيخ29 39
رفح21 32
كاترين19 33
سيوة24 37
المنيا24 37
الفيوم25 37
رأس سدر25 37
أبوسمبل28 42
وسط الدلتا24 36
أسيوط25 38
سوهاج26 41
الأقصر28 42
أسوان29 43
شلاتين31 39
حلايب29 38
الوادى الجديد25 41
قنا27 41
نويبع29 40
السلوم22 32.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
مكة المكرمة31 44
المدينة31 45
الرياض32 44
المنامة32 36
أبوظبى32 42
الدوحة34 39
الكويت31 48
دمشق20 39
بيروت25 32
عمان22 34
القدس25 36
غزة23 31
بغداد28 44
مسقط27 31
صنعاء17 29
الخرطوم31 40
طرابلس21 32
تونس23 34
الجزائر20 34
الرباط20 27
نواكشوط26 32.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
أنقرة15 32
إسطنبول23 30
إسلام آباد24 30
نيودلهى26 30
جاكرتا24 31
بكين23 33
كوالالمبور24 32
طوكيو22 27
أثينا25 34
روما21 30
باريس15 23
مدريد20 37
برلين17 24
لندن16 23
مونتريال18 31
موسكو18 27
نيويورك25 33
واشنطن26 33.
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