وكيل وزارة الثقافة لـ"اليوم السابع": إحالة 19 موظفا للتحقيق فى عام 2016

تعتبر مديرية الثقافة بمحافظة سوهاج، من أهم المديريات التى تخدم المواطن السوهاجى فى عدة مجالات شتى وخاصة الأنشطة الثقافية المختلفة، والتى تتيح للشباب تقديم ما لديه من مواهب واكتشاف مواهب جديدة من خلال المسابقات وغيرها.

ومما لاشك فيه أن فرع ثقافة سوهاج قدم العديد من الانشطة المتميزة والتى جعلته يمثل مصر فى مؤتمر جرش بالأردن من خلال فرقة الفنون الشعبية والتى أثبتت جدارة كبيرة فى تقديم الأنشطة فى المحافل الدولية، كما أن المحافظة لديها العديد من الأدباء والشعراء، ويبلغ عددهم 217 أديبا وشاعرا من العاملين والمنتسبين.

"اليوم السابع" التقى خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج وأجرى حوار معه حول الأنشطة التى يقدمها الفرع وكذلك المشاكل التى يعانى منها كان هذا الحوار..

• فى البداية حدثنا عن مسيرة الثقافة فى محافظة سوهاج؟

• كم عدد المواقع الثقافية على مستوى مراكز محافظة سوهاج؟

• ما المشاكل الذى يعانى منها قصر ثقافة سوهاج؟

• وما رصدك لتفاعلات المواطن السوهاجى لما تقدمه الثقافة بالمحافظة؟

> فرع ثقافة سوهاج يسعى لاحتواء جميع المواهب الفنية والأدبية بالمحافظة، لأن الفرع يعتبر هو الجهة الوحيدة والرسمية التى ترعى المواهب فى كافة المجالات، ودور الفرع الأساسى هو احتواء المواهب الشابة لأنه فى حالة عدم قيام الفرع بالدور الأساسى من الممكن أن يتجه الشباب اتجاها آخر وطرقا أخرى.>هناك 18 موقعا ثقافيا على مستوى المحافظة تتنوع ما بين قصور الثقافة وبيوت الثقافة ومكتبات الطفل والشباب وهى موزعة على مراكز المحافظة، كما أن لدينا 147 أديبا وشاعرا من العاملين و70 آخرين من المنتسبين.> المشاكل تكمن فى الامكانيات المادية والبشرية فنحن نحتاج إلى ميزانية مالية أكبر من الموجودة حاليا، أما الإمكانيات البشرية فنحتاج إلى عمالة أكبر فى بعض التخصصات وخاصة فى مجال الفنون التشكيلية.>فرع ثقافة سوهاج يتعامل مع الجامعة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى فى تقديم الأنشطة وهى عبارة عن أفلام ومباريات ومسابقات بالمسرح على مستوى الجامعة، كما أن الجامعة وفرت لنا عمل قافلة تنويرية وتتم فعالياتها بالجامعة.

كما أننا نحاول تقديم العديد الأنشطة والفعاليات بكثافة أكبر خارج جدران المواقع الثقافية والكثير من المواطنين يشهدون العروض باستمرار وهذا يرضينا بشكل كبير.

• ولماذا تركزون أنشطتكم فى المدن وهناك بعض القرى تعانى الحرمان من ذلك؟

• ومتى تتجهون بالنشاط الثقافى للقرية بمحافظة سوهاج؟

• وهل ترى أن عدد المواقع الثقافية بالمحافظة كافى لنشر الثقافة بالمحافظة؟

• ظاهرة الثأر منتشرة فى سوهاج على الرغم من وجود قصور وبيوت الثقافة.. ما ردك على لك؟

• وما خطة الهيئة لإنشاء مزيد من بيوت وقصور الثقافة بالمحافظة؟

• فرقة سوهاج للفنون الشعبية تنطلق لمهرجان جرش بالأردن.. ما الرسالة التى تحملها الفرقة من سوهاج للأردن؟

• وما طموحاتكم لمستقبل المسيرة الثقافية بالمحافظة؟

• كم موظف تم احالته للتحقيق والشئون القانونية فى عام 2016؟

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> هناك ثقافة القرية متخصصة بعمل أنشطة بالقرى طبقا للميزانيات المركزية، كما أن هناك 7 نوادى أدب على مستوى المحافظة ونحاول جاهدين اقامة الأنشطة بالقرى بشكل مكثف.> خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة التوجه بالأنشطة إلى القرى ويقوم فرع ثقافة سوهاج بعمل العديد من الفعاليات لاحتواء الشباب ومحاربة الفكر المتطرف.> عدد المواقع الثقافية غير كافى بالتأكيد ولكن هدفنا نشر الأنشطة الثقافية فى المدن والقرى ونشر الوعى فى مختلف أنحاء المحافظة.> هذا الموضوع يحتاج إلى العديد من الجهات، أما فرع ثقافة سوهاج فيقوم دائما بنشر الثقافة والوعى من خلال الأنشطة الثقافية وهذا يجعل ظاهرة الثأر تختفى شيئا فشيئا، فهناك مثلا قصر الثقافة بمركز دار السلام ونادى الأدب يقومون بعمل حملات توعية للحد من الخصومات الثأرية.> تقوم الهيئة بالسعى بنشر الأنشطة فى جميع ربوع المحافظة وهناك طلب مقدم من الوحدة المحلية لمركز جهينة بإهداء وتخصيص قطعة أرض لبناء قصر ثقافة عليه يسمى باسم الأديب الراحل جمال الغيطانى.> سنقدم رسالة من مصر عامة ومن سوهاج خاصة بالفلكلور الشعبى عن المحافظة وهى مرآة صادقة تعبر عن الواقع الثقافى والموروث الشعبى للمحافظة خاصة والصعيد بصفة عامة، وذلك حفاظا على التراث الشعبى.> طموحاتى أن تنتشر الثقافة فى ربوع المحافظة لنشر الوعى ومحاربة الفكر المتطرف.> تمت إحالة 19 موظفا إلى الشئون القانونية والتحقيق بسبب مخالفات إدارية.