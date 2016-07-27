مواعيد اختبارات مسابقة وظائف الشهر العقارى والأسماء المستوفاة للشروط

أعلنت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أسماء المستوفين لشروط مسابقة الوظائف رقم "1" لسنة 2016 الخاصة بالمصلحة، والتى أعلنت عنها فى 17 يونيو الماضى، وعن مواعيد الاختبارات المحددة لهم اعتباراً من 30/7/2016 وحتى 14/8/2016، وذلك وفقاَ للجداول التى تم نشرها على موقع المصلحة.

ونشرت بوابة وزارة العدل أسماء المقبولين طبقاً للمعايير والأوراق المستوفاة، ومواعيد اختباراتهم بالمسابقة.

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