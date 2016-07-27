5 حقائق عن حموضة المعدة.. تعرف عليها

فى المعدة نسبة معينة من الأحماض لا بد من تواجدها للحفاظ على عملية الهضم، وهناك بعض الحقائق التى لا يعملها كثير من الناس ومن هذه الحقائق الآتى :إعلان - Ads إعلان - Ads
>1- هناك بكتيريا تسمى "اتش - بيلوري" هذه البكتيريا تعمل على تخفيض حموضة المعدة ما يقود فى نهاية المطاف إلى القرح، ونصف البشر يعانون من وجود هذه البكتيريا .
>2- التوترات العصبية تؤثر بشدة على آلية عمل المعدة بشكل عام، كما أنها بشكل خاص تؤثر على عمل بقية أعضاء الجسم ومنها القلب مثلا .
>3- عندما تنخفض نسبة الزنك يؤدى ذلك إلى تقشر جدار المععدة ما يعنى انخفاظا عاما فى مستوى الحموضة.
>4- عندما تكون حموضة المعدة كافية فإن ذلك يعنى بطبيعة الحال أن الجسم لديه القدرة على تكسير البروتينات، ويمنع تسمم الطعام فى المعدة، ونمو الفطريات .
>5- عندما تنخفض حموضة المعدة تزيد فرص حدوث الأمراض الصدرية كما تزيد فرص حدوث الأمراض الكبدية، والسكر .
>- الثوم والكركم واللبن خليط من المطبخ يعالج السكر والتهابات المعدة
>1- هناك بكتيريا تسمى "اتش - بيلوري" هذه البكتيريا تعمل على تخفيض حموضة المعدة ما يقود فى نهاية المطاف إلى القرح، ونصف البشر يعانون من وجود هذه البكتيريا .
>2- التوترات العصبية تؤثر بشدة على آلية عمل المعدة بشكل عام، كما أنها بشكل خاص تؤثر على عمل بقية أعضاء الجسم ومنها القلب مثلا .
>3- عندما تنخفض نسبة الزنك يؤدى ذلك إلى تقشر جدار المععدة ما يعنى انخفاظا عاما فى مستوى الحموضة.
>4- عندما تكون حموضة المعدة كافية فإن ذلك يعنى بطبيعة الحال أن الجسم لديه القدرة على تكسير البروتينات، ويمنع تسمم الطعام فى المعدة، ونمو الفطريات .
>5- عندما تنخفض حموضة المعدة تزيد فرص حدوث الأمراض الصدرية كما تزيد فرص حدوث الأمراض الكبدية، والسكر .
>- الثوم والكركم واللبن خليط من المطبخ يعالج السكر والتهابات المعدة