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محافظ الغربية يفتتح محطة مياه المشتل ومحطة لتنقية المياه الخميس المقبل

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محافظ الغربية يفتتح محطة مياه المشتل ومحطة لتنقية المياه الخميس المقبل محافظ الغربية يفتتح محطة مياه المشتل ومحطة لتنقية المياه الخميس المقبل
يفتتح اللواء أحمد صقر محافظ الغربية بعد غدا الخميس محطة مياه المشتل الجديدة بمنطقة منشية البكرى بالمحلة، يرافقه اللواء طارق الحجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والعميد طارق الفولى رئيس فرع شركة مياه الشرب بالمحلة.

كما سيقوم محافظ الغربية بافتتاح محطة تنقية المياه بقرية السجاعية مركز المحلة.

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