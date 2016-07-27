بالصور.. قافلة دعوية بالإسكندرية بحضور قيادات الأوقاف بمنطقة العامرية

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، قافلة دعوية إلى قرية الناصرية بمنطقة العامرية وذلك بمسجد العاملين عقب صلاة العشاء مساء أمس، بحضور قيادات المديرية، الشيخ البدرى السمان وكيل المديرية كما حضر اللقاء الشيخ محمد لطفى السباعى مديرالمتابعة بالمديرية و الشيخ عبد السلام رزق مفتش أول المتابعة بالمديرية والشيخ خالد حسن مدير إدارة اوقاف العامرية.

وقال بيان المديرية، أن الدكتورعبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية قال فى كلمته تحت عنوان " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "، مؤكداً إلى أن الإسلام يحتاج إلى من يحسن عرضه ليكون واقعا عمليا ينشر الأمن والأمان فى ربوع البلاد.

كما أكد على أن الاسلام لايفهمه الأخر من الكتب وإنما يفهمه من سلوك أفراده ومعاملة ذويه وأهله كما أكد فضيلة وكيل الوزارة على أن الممارسات الخاطئة تسئ للإسلام والمسلمين مؤكدا على أن المسلم الآن يحتاج إلى أفعال لا أقوال.

وأوضح وكيل أوقاف الإسكندرية أن أعظم ما جاء به النبيون من أدام عليه السلام وصولا لخاتم المراسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الطيبة الكلمة النافعة التى تجمع ولاتفرق وتبنى ولاتهدم.



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كلمة وكيل اوقاف الإسكندرية



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كلمة البدرى سمان وكيل المديرية



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كلمة الشيخ لطفى السباعى مدير التفتيش



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جانب من الحضور

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