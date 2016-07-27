بالصور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتتح أعمال تطوير نادى الشاطئ

افتتحت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سمر شلبى، أعمال تطوير نادى المهندسين "سابا باشا" المرحلة الثانية، بحضور النقيب العام للمهندسين المهندس طارق النبراوى. والمهندسة زينب عفيفى أمين صندوق النقابة العامة، والمهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة، وبحضورعدداً من المهندسين أعضاء المجلس الأعلى، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقالت المهندسة سمر شلبى، إنه نظراً لموقع نادى سابا باشا المتميز على شاطئ البحر المتوسط، فقد عملت النقابة على وضع خطة كاملة لتطوير النادي مقسمة على خمس مراحل بميزانية تقديرية 10 إلى 12 مليون جنيه.

وأضافت، أن النقابة بصدد افتتاح المرحلة الثانية من أعمال تطوير النادى والتى تشمل الواجهات، الساحة، قاعة الملكة، قاعة البرنسيسة، حمام السباحة، القاعة الوسطى، والروف العلوى، منوهةٍ إلى أنه تم افتتاح أعمال التطوير المرحلة الأولى فى شهر مارس الماضى.

وأكدت المهندسة زينب عفيفى، أمين صندوق النقابة العامة، أن نادى المهندسين بالإسكندرية هو من أهم نوادى المهندسين على مستوى الجمهورية، وأن ما تبذله مجلس إدارة النادى من جهد لتطويره سوف يعود بالنفع على جموع مهندسى مصر، حيث إن النادى من أكبر النوادى التى تدعم صندوق المعاشات الخاص بالمهندسين، مطالبةٍ هيئة المكتب بالعمل على إعادة النظر فى القيمة المحددة لدعم نادى سابا باشا.

من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى، إن نقابة المهندسين أصبحت ذات رؤية وموقف واحد ومحدد حيث أصبح شغلها الشاغل هو الدفاع عن حقوق المهندسين وتوفير الخدمات المختلفة لهم، مشيداً بما يتم من إنجازات وتطوير داخل نادى المهندسين بسابا باشا باستمرار، ورؤية تلك الإنجازات على أرض الواقع نتاجاً طبيعيا لما يبذلة مجلس الإسكندرية من مجهود.

وأضاف نقيب المهندسين، إن هناك ضرورة للتكاتف والتعاون من أجل تحقيق حلم المهندسين بإنشاء مستشفى خاص بالمهندسين، موضحاً أنه تم تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع ووضع حجر الأساس بها واتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية، وأن المشروع الميزانية المقدرة له 400 مليون جنيه.

وأشار النبراوى إلى أن المجلس الأعلى اتخذ قراراً بأن القبول للقيد بالنقابة سوف يكون بعد اجتياز الاختبار المعد لذلك بداية من العام القادم، وأن المجلس الأعلى للنقابة قرر عدم قبول قيد أى خريج من معهد أو كلية خاصة ثبت أنه حصل على الثانوية العامة لعام 2015/2016 على مجموع أقل 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية.



>

افتتاح أعمال تطوير نادى المهندسين بالإسكندرية



>

أثناء افتتاح أعمال التطوير



>

أثناء تفقد أعمال التطوير



>

أثناء افتتاح أعمال التطوير والتجديد



>

حمام السباحة بعد التجديد

نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للمحافظة

>