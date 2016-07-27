محافظ جنوب سيناء يناشد الطلاب الأوائل بالتسلح بالعلم

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الطلبة أوائل الثانوية العامة والازهرية لتفوقهم، مشيرا الى أنهم فخر لكل مواطنى جنوب سيناء، وأن العلم هو سلاح التقدم وبناء مستقبل باهر بالمحافظة مناشدا الطلاب بالتسلح بالعلم والمعرفة للمشاركة في احداث تنمية حقيقية على أرض سيناء.

وأكد المحافظ على أن العزم والارادة التى يتمتع بها طلاب المحافظة ساعدت على اجراء تغير شامل في العملية التعليمية على أرض المحافظة، لافتا الى سعيه الدائم لدعم التعليم، من خلال توفير كافة الامكانيات والأجهزة وحل المشاكل التى يتعرض لها القطاع التعليمى بالاضافة إلى توفير أكثر من 30 منحة بجامعات الشروق وأكاديمية البحرية والجامعة الألمانية، معلنا سعيه لاحاق أبناء المحافظة بالكليات الحربية.

وأكد المحافظ حرصه الدائم كل عام بتكريم المتفوقين في جميع المجالات الدراسيه والعلميه والرياضيه وحفظة القرآن الكريم، والاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية.

ومن جانبه هنأ السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة.

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بالصور..احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بجنوب سيناء