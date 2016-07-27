لجنة الشكاوى بالبرلمان تبحث رفض الأوقاف تنفيذ "إسكان مبارك للشباب"

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، صباح اليوم الأربعاء، جلســة اســتماع لبحــث العريضــة المحالــة إلــى اللجنــة مــن الــدكتور على عبد العال رئــيس مجلــس النــواب، والمزكاة من النائب محمد الحمادى الحصى عضو مجلس النواب بشأن رفض هيئة الأوقاف تنفيـذ خطـة إسـكان مبارك للشـباب علـى مسـاحة الأرض التـى تملكها بمدينـة فارسـكور فى محافظة دميــاط.

وقال همام العادلى رئيس اللجنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن العريضة مقدمة ضد هيئة الأوقاف لرفضها تنفيذ مشروع إسكان مبارك للشباب، علــى الــرغم مــن وجــود بروتوكــول موقــع بــين وزارات الإســكان والأوقاف والتنميــة المحليــة والزراعة لتنفيذ ذلك المشروع.

كما تناقش اللجنة فى اجتماع آخر اليوم، اقتراحين مقدمين من العضو سيد أحمد محمد سيد أحمد بشأن تحويل مستشفيات أبو شنيمة التكـاملي ودمـرو التكـاملى ومنشـأة عبـاس التكـاملى إلـى مستشفيات مركزية بسيدى شازى – محافظة كفر الشيخ، وإنشاء وحدات صحية جديدة بالقـرى التابعـة لمركـز سـيدى سـالم – محافظة كفـر الشيخ، بالإضافة إلى عدد آخر من الاقتراحات.

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