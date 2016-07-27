من مطبخك.. 4 أعشاب تحارب سرطان المعدة

الأورام السرطانية باتت شبحا يخيف الجميع، وأغلب الدراسات اليوم تحاول إيجاد حلول لتجنب الإصابة بأحد أنواع هذا المرض اللعين، ويأتى على رأس هذه الحلول العلاج بالأعشاب الطبيعية لتجنب الآثار السلبية للعقاقير الطبية.

وعلى أرفف المطابخ المنزلية هناك عدد من الأعشاب قادر على محاربة الأورام السرطانية التى تصيب جدار المعدة، وأشهر أعراضها المغص، وحسب موقع "searchhomeremedy" هناك 4 أنواع يمكنها القضاء على أورام المعدة قبل الإصابة بها :

1-الثوم

2-الشاى الأخضر :

3-عنب الثعلب الهندى

4-الجينسينج



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>فصوص الثوم تحتوى على نسبة عالية من المركبات التى تعمل على محاربة الأورام السرطانية " الكبريت العضوى ، الأليسين" ، بالإضافة إلى مضادات الفيروسات التى تحسن الجهاز المناعى، وأثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين لا يستخدمون الثوم فى نظامهم الغذائى هم أكثر عرضة للأورام السرطانية التى تصيب المعدة والقولون.>أوراق الشاى الأخضر لها تأثير فعال على محاربة الأورام السرطانية وعلى رأسها سرطان المعدة، إذ تتوفر بداخلها نسبة كبيرة من عنصر "كاميليا سيننسيز" المضاد للأكسدة والذى يعزز عمل الجهاز الهضمى بصورة أفضل .>متوفر فى أغلب محلات العطارة ويكون على هيئة حبوب أو مسحوق ، ويعمل على منع تكاثر الخلايا السرطانية ويمكن تحليته بالسكر أو العسل الأبيض.>متوفر على هيئة "جذور ، قطع صغيرة، أكياس مسحوق" تكون جاهزة لإضافة الماء الساخن إليها، ليتحول إلى مشروب غنى بمادة " الاستروجين" النباتية التى تعمل على قتل الأورام السرطانية فى المعدة .