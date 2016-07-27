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بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية لم تتعاف بعد من نزاع مع المغرب

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بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية لم تتعاف بعد من نزاع مع المغرب بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية لم تتعاف بعد من نزاع مع المغرب
قال رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه ما زالت لا تعمل بشكل كامل عقب مرور أشهر على قيام المغرب بطرد عشرات الموظفين المدنيين بعد أن أغضبته تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون.

ووصف بان أثناء زيارة لمخيمات لاجئى الصحراء الغربية فى مارس ضم المغرب للصحراء الغربية فى عام 1975 بأنه "احتلال" الأمر الذى أثار أسوأ نزاع بين الرباط والأمم المتحدة منذ أن قامت المنظمة الدولية بوساطة فى وقف لإطلاق النار لإنهاء حرب على الإقليم المتنازع عليه وأسست بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الصحراء الغربية.

وفى أبريل مدد مجلس الأمن تفويض بعثة حفظ السلام لعام آخر وطالب بعودتها إلى العمل بشكل كامل بسرعة. وتجرى الأمم المتحدة محادثات مع المغرب وسمح هذا الشهر بعودة 25 موظفا مدنيا.

وقال السفير اليابانى لدى الأمم المتحدة كورو بيسو ورئيس مجلس الأمن فى شهر يوليو الجارى "هناك اتفاق بين أمانة (الأمم المتحدة) وبين أعضاء المجلس على أننا لم نصل بعد إلى ذلك الهدف الخاص بالعمل بشكل كامل." وكان السفير يتحدث للصحفيين بعد أن أطلع إيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الوضع.

وكان لدى بعثة حفظ السلام قبل تخفيض عدد العاملين ما يقرب من 500 موظف عسكرى ومدنى.

ورفض سفير المغرب لدى الأمم المتحدة الكشف عن عدد الموظفين الذين سيسمح المغرب بعودتهم. وقال أن التركيز ليس على العدد وإنما على كفاءة البعثة.
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مصر 365