لجنة الشئون العربية:انسحاب أمير قطر من القمة يثير علامات استفهام

قال النائب أحمد إمبابى وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن القمة العربية التى بدأت فعالياتها فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، ستكون بداية لم الشمل العربى، ووقفة حقيقة أمام حالة التفكك التى تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك علامات استفهام كبيرة على انسحاب أمير قطر من القمة قبل ساعات من إلقاء كلمته، وهل كان هناك محاولات لإفساد القمة؟، موضحاً أنه على قطر أن تدلى بحجج قوية وكافية حول أسباب انسحاب أميرها.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان إلى أن مجلس النواب سيناقش نتائج القمة العربية، وما وصلت له من نتائج بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، وحل أزمتى ليبيا وسوريا، والدور المصرى فى تنفيذ هذه النتائج.

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