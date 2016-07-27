نظر دعاوى إلغاء تسليم أرقام الجلوس لـ٤٠ طالبا بالثانوية العامة اليوم

تنظر الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، ٤٠ دعوى مقامة من أولياء الأمور، يطالبون بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم أرقام الجلوس لأنجالهم لخوضهم امتحانات الثانوية العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل الشهادات الخاصة بالمدعين بوزارة التربية والتعليم مع حفظ كافة الحقوق .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٨٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التربية والتعليم، ورئيس كنترول الثانوية العامة، ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، مدير الادارة التعليمية بابو النمرس، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدير مدارس نوييل الدولية.

وكان الطلاب درسوا فى مدارس خاصة، وامتنع وزير التربية التعليم على خوضهم امتحان الثانوية العامة.

وقال أحد المحامين الحاضرين عن عدد من الطلاب فى الجلسة الماضية، إن نتائج هؤلاء الطلاب لم تظهر مع نتائج الثانوية العامة، وطلبت المحكمة منهم تقديم الأوراق التى تثبت قيد هؤلاء الطلاب فى الإدارة التعليمية خلال سنة أولى وثانية ثانوى.

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