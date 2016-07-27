"فران" يشعل النيران بمنزل صاحب كشك لرفضه بيع سجائر"شكك" بالقليوبية

"الشكك ممنوع والزعل مرفوع"، لافتة لم تشفع لرجل مسن صاحب بقالة لبيع المواد الغذائية والسجائر، فى الخانكة بمحافظة القليوبية، اضطر لوضعها ومنع بيع السجائر شكك بعد تطبيق الزياده الاخيرة، حيث لم يعجب أحد جيرانه " فران" اعتاد شراء السجائر شكك من البقال، فنشبت بينهما مشاده كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن احتراق منزل صاحب الكشك وإصابة 3 آخرين، وتم تحويل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مساعد مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء على عبد المقصود، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق وحدوث مشاجرة ومصابين بناحية الجبل الأصفر خلف مصنع البطاريات دائرة المركز.

وانتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وكلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، بكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

و تبين حدوث المشاجرة بين كلا من طرف أول "محمود محمد " 60 سنة بالمعاش ومقيم ذات العنوان، وأبنائه "القاضى محمود " 25 سنة ميكانيكى ومقيم ذات العنوان، مصاب بجروح قطعيه بالذراع الأيسر والرقبة، و محمد محمود "22 سنة سائق ومقيم ذات الناحية، مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر وكدمة بالرأس، وطرف ثانى" سلطان محمد" 24 سنة فران ومقيم ذات الناحية، مصاب بجرح قطعى بالرأس واليد اليمنى والوجه وأشقائه"مصطفى حسن" 28 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، و محمد حسن "21 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، للحدوث مشادة كلامية أثناء قيام الرابع "الفران" بشراء سجائر بالأجل "شكك" من الأول.

وبسبب رفض صاحب الكشك تعدى عليه بالسب والشتم، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها باقى الأطراف على بعضهم بالضرب وإحداث مابهم من إصابات، وقيام الطرف الثانى بإلقاء زجاجات مولوتوف على سطح العقار ملك الأول المسقف بالألواح الخشبية مما أدى إلى احتراقه بالكامل وأتت النيران على نوافذ الطابق الثانى والثالث.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما اتهم كل طرف الآخر بالتعدى عليه وإحداث مابهم من إصابات، تم تعيين الخدمات الأمنيه اللازمه لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائيه لاتخاذ إجراءاتها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14276 جنح مركز الخانكه لسنة 2016م، وجارٍ العرض على النيابة.

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