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للرجيم السريع.. اشربى عصير الكرنب وحلى بالعسل

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للرجيم السريع.. اشربى عصير الكرنب وحلى بالعسل للرجيم السريع.. اشربى عصير الكرنب وحلى بالعسل
الوصول للجسم المثالى والقوام الممشوق أصبح حلم الرجال والنساء، ليس لجمال المظهر وحسب، ولكن لتجنب الأمراض التى تتسبب السمنة فى حدوثها، وللحصول على نتائج سريع يمكننا إضافة بعض العناصر الغذائية التى ترفع من نسبة الحرق فى الجسم وتعجل من فقدان الوزن.

ويشير موقع "searchhomeremedy" إلى 4 مواد غذائية قادرة على قهر الوزن الزائد، ومنها:
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-عصير الكرنب


>تحتوى أوراق الكرنب الأخضر على العديد من الفيتامينات التى تساعد فى عملية التمثيل الغذائى مثل AوC، القادرة أيضا على تحليل الكربوهيدات، هذا بالإضافة إلى نسبة الألياف العالية التى تحسن من عملية الهضم ، كما أن أوراق الكرنب تحتوى على مواد قادرة على تخليص الجسم من السموم، التى تعجل من خفض الوزن ، وعند تحضير عصير أخضر من أوراق الكرنب سيكون فعالا فى الحصول على الرشاقة.

-الليمون


>عصير اليمون الممزوج مع الماء الفاتر عندما يشرب على معدة خاوية فى بداية النهار يعمل على تنقية الجسم من السموم ، ويعزز من عمل الجهاز الهضمى فيجعل عملية امتصاص الغذاء تحدث بشكل أفضل
>كما أن الأحماض الموجودة فى الليمون تعمل على إعاقة ترسيب على جدران الخلايا وتجعلها حرة طليقة فيسهل التخلص منها ، كما أن الليمون ينظم مستوى السكر فى الدم فيجعل الفرد لا يشعر بالجوع المفاجئ.

-شرب الماء


>لا أحد يقدر دور الماء الفعال فى التخلص من الوزن ، فهو يساعد على التخلص من السموم الموجودة فى الخلايا ، وهى التى تعمل على ضعف عملية التمثيل الغذائى فى الجسم ، وتناول كميات من الماء على مدار اليوم يرفع من نسبة الأكسجين فى الخلايا ويعجل من فقدان الوزن .

-العسل الأبيض


>إضافة القليل من العسل الأبيض إلى الوجبات الصحية، تمنحها طعم لذيذ كما أنها تساعد على التخلص من الدهون المخزونة فى الجسم، كما أن العسل يعمل على تقليل هرمون التوتر الذى يجعل الفرد يأكل بشكل أكبر من احتياجاته.

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