للرجيم السريع.. اشربى عصير الكرنب وحلى بالعسل

الوصول للجسم المثالى والقوام الممشوق أصبح حلم الرجال والنساء، ليس لجمال المظهر وحسب، ولكن لتجنب الأمراض التى تتسبب السمنة فى حدوثها، وللحصول على نتائج رجيم سريع يمكننا إضافة بعض العناصر الغذائية التى ترفع من نسبة الحرق فى الجسم وتعجل من فقدان الوزن.

ويشير موقع "searchhomeremedy" إلى 4 مواد غذائية قادرة على قهر الوزن الزائد، ومنها:

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-عصير الكرنب

-الليمون

-شرب الماء

-العسل الأبيض

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