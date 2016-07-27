4 أطعمة تمنع أمراض القلب.. أبرزها الليمون والطماطم

تكافح بعض الأطعمة أمراض القلب لاحتوائها على بعض المواد التى تدعم عمل القلب وسيولة الدم، وفى هذا السياق يقدم موقع بولد سكاى الهندى قائمة بأفضل الأطعمة التى تدعم عمل القلب وهى:

1- الليمون : ينظم ارتفاع ضغط الدم ويحافظ على مستوى الكوليسترول فى الدم ، وهو بتلك الكيفية يكافح أمراض القلب.

>2- الشعير : يعمل الشعير على تخفيض مستوى الكوليسترول فى الدم وهو الأمر الذى يجعله واحدا من الغناصر الغذائية التى تساهم فى الحماية من أمراض القلب والسبب فى هذا الأثر هو وجود مادة فيه تسمى البيتا جلوتامين.

>3- الطماطم : تحتوى على الليكوبين ومضادات الأكسدة ، وهو ما يجعلها ذات أثر جيد يساهم فى الحماية من أمراض القلب.

>4-زيت الزيتون : وهو واحد من الزيوت التى تساهم بشكل كبير فى الوقاية من أمراض القلب حيث يعمل على ذلك من خلال توفير الدهون الجيدة التى توفر أوميجا 3 وهو ما يعمل على تحسين أداء القلب.

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