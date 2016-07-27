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"إسكان البرلمان" تطالب المركزى للمحاسبات بتقارير شركات قطاع الأعمال العام

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"إسكان البرلمان" تطالب المركزى للمحاسبات بتقارير شركات قطاع الأعمال العام "إسكان البرلمان" تطالب المركزى للمحاسبات بتقارير شركات قطاع الأعمال العام
قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه طلب من الجهاز المركزى للمحاسبات إرسال التقارير الرقابية لباقى الهيئات وشركات قطاع الأعمال التى انهارت، وذلك من أجل الإطلاع عليها فى لجنة الإسكان والنظر فى أمرها.

وأضاف محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تدرس حالياً تقارير الجهاز الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية التى أرسلت إليها، مطالباً المركزى للمحاسبات إرسال باقى التقارير الخاصة بالهيئات من أجل الإطلاع عليها والبت فى شأنها، موضحاً أن اللجنة سوف ترسل تعليقاتها حول تقرير المجتمعات العمرانية للهيئة من أجل معرفة رأيها فيه وبناءاً على الرد سوف يتم المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى فساد الأراضى التى تم منحها لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون.

"إسكان البرلمان" تهدد المجتمعات العمرانية: لو لم نقتنع سنطالب بتقصى حقائق
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