الأمم المتحدة تحذر رئيس جنوب السودان من الإخلال باتفاق السلام

حذرت الأمم المتحدة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت من الإخلال باتفاق السلام، الذى أنهى عامين من الحرب الأهلية، بعدما استبدل نائبه ومنافسه ريك مشار.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله "أى تعيينات سياسية بحاجة لأن تتسق مع الأحكام المبينة فى اتفاق السلام، مطالبا جميع الأطراف بضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وبالتعامل مع أى انقسامات داخل المعارضة أو بين الأحزاب بطريقة سلمية ومن خلال الحوار."

وقد عزل رئيس جنوب السودان نائبه رياك ماشار وعين وزير المناجم السابق الجنرال تابان دينغ غاى خلفا له.

يذكر أن مشار قد غادر جوبا عاصمة جنوب السودان، فى وقت سابق هذا الشهر، بعد اندلاع أعمال العنف فى المدينة، بين القوات الحكومية والقوات الموالية لماشار.

وينص اتفاق السلام الذى وقع فى أغسطس الماضى على ضرورة اختيار المعارضة المسلحة فى دولة جنوب السودان نائب الرئيس، بيد أن كيرعين فى منصب مشار الجنرال تابان دينق غاى، والذى سبق أن شغل منصب كبير مفاوضى المعارضة وانشق على مشار بعد أن كان حليفا له.

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