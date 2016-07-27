أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تحذر رئيس جنوب السودان من الإخلال باتفاق السلام

Google+ Print
الأمم المتحدة تحذر رئيس جنوب السودان من الإخلال باتفاق السلام الأمم المتحدة تحذر رئيس جنوب السودان من الإخلال باتفاق السلام
حذرت الأمم المتحدة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت من الإخلال باتفاق السلام، الذى أنهى عامين من الحرب الأهلية، بعدما استبدل نائبه ومنافسه ريك مشار.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله "أى تعيينات سياسية بحاجة لأن تتسق مع الأحكام المبينة فى اتفاق السلام، مطالبا جميع الأطراف بضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وبالتعامل مع أى انقسامات داخل المعارضة أو بين الأحزاب بطريقة سلمية ومن خلال الحوار."

وقد عزل رئيس جنوب السودان نائبه رياك ماشار وعين وزير المناجم السابق الجنرال تابان دينغ غاى خلفا له.

يذكر أن مشار قد غادر جوبا عاصمة جنوب السودان، فى وقت سابق هذا الشهر، بعد اندلاع أعمال العنف فى المدينة، بين القوات الحكومية والقوات الموالية لماشار.

وينص اتفاق السلام الذى وقع فى أغسطس الماضى على ضرورة اختيار المعارضة المسلحة فى دولة جنوب السودان نائب الرئيس، بيد أن كيرعين فى منصب مشار الجنرال تابان دينق غاى، والذى سبق أن شغل منصب كبير مفاوضى المعارضة وانشق على مشار بعد أن كان حليفا له.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365