معامل التنسيق بالجامعات تستقبل غداً طلاب المرحلة الأولى لتحديد رغباتهم

تفتح معامل الحاسب الآلى التابعة للجامعات، أبوابها فى التاسعة من صباح غداً الخميس، لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق، وحتى يوم الاثنين المقبل، بإجمالى عدد طلاب 127413 طالباً وطالبة للمرحلة الأولى للتنسيق.

وقال مكتب التنسيق، إن الحد الأدنى لطلاب شعبة علمى علوم 396 درجة بنسبة 96.6% فأكثر، ويبلغ عددهم 26970 طالباً وطالبة، والحد الأدنى لشعبة علمى رياضة 380 درجة بنسبة 92.7% فأكثر بعدد طلاب 19927، و328 درجة للشعبة الأدبية أى بنسبة 80% فأكثر، ويبلغ عدد طلاب هذه الشعبة 80516.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن تحديد الرغبات بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكترونى" خدمة مجانية متاحة من خلال "موقع تنسيق الجامعات" أو "بوابة الحكومة المصرية".

- رسميا.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الخميس المقبل بحد أدنى 96.6% لـ"علمى علوم" و92.7 لـ"رياضة" و80% للأدبى.. وننشر خطوات تسجيل رغبات الطلاب بالتنسيق الإلكترونى