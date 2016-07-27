الكويت تدين الهجوم الارهابى على كنيسة بمدينة روان الفرنسية

أدانت الكويت اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة قرب مدينة روان الفرنسية، وأسفرت عن قتل قسيس وجرح شخص آخر.

وأعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابى المسلح، الذى استهدف كنيسة فى مدينة روان.

وأوضح المصدر فى تصريحات الثلاثاء بأن هذه الجريمة النكراء التى تنبذها كافة الأديان السماوية وتجرمها القوانين تؤكد من جديد استهداف هذه المنظمات الإرهابية لآمن البشرية واستقرار العالم، مشددًا على وقوف دولة الكويت إلى جانب فرنسا التى تتصدى بحزم للتنظيمات الإرهابية.

وأكد المصدر على تأييد دولة الكويت لفرنسا فى كافة الإجراءات، التى تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

واختتم المصدر تصريحه بتقديم خالص التعازى، وصادق المواساة لجمهورية فرنسا وشعبها، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.