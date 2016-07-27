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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم ابخ تقدم خدماتها للاجئين اليمنيين

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تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم ابخ للاجئين اليمنيين بجمهورية جيبوتي تقديم خدماتها الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والتنوع، حيث بلغ عدد المستفيدين منها منذ افتتاحها ما يقارب 100 مريض شهرياً.

وأوضح مدير العيادات د. محمود صابر أن مراجعي هذا الأسبوع تجاوزوا 260 مريضاً بنسبة 30% للأمراض الجلدية والحساسية نتيجة درجة حرارة الجو المرتفعة والرياح الشديدة المحملة بالأتربة، فيما بلغت نسبة حالات التهاب المسالك البولية 40% بسب ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى الحالات الأخرى.

وبين د. صابر أن العيادات الطبية تقدم الأدوية بالمجان لروادها وهي في تطور دائم نتيجة الاهتمام والمتابعة الحثيثة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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