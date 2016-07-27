أوجاع الزمالك تتزايد.. حازم إمام يغيب عن مواجهة صن داونز

تأكد غياب حازم إمام لاعب الزمالك عن فريقه في مباراة ماميلودي صن دوانز بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

ويحل الزمالك ضيفا على صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني حازم إمام من نزلة برد شديدة أبعدته عن مران الزمالك الجماعي في جنوب إفريقيا.

وخضع حازم إمام لاختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها لكنه فشل في اجتيازه.

وخرج حازم إمام من حسابات محمد حلمي المدير الفني للزمالك في هذه المباراة، ويحاول المدرب تجهيز البديل له لقيادة الجبهة اليمنى.

كما يحاول الجهاز الفني أن يبقى حازم على مقاعد البدلاء في ظل سفره لجنوب إفريقيا بـ20 لاعبا فقط بسبب معاناته من الغيابات سواء للإصابة أو للإيقاف.