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بالفيديو - إنبي: أكرم توفيق في طريقه للأهلي

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بالفيديو - إنبي: أكرم توفيق في طريقه للأهلي بالفيديو - إنبي: أكرم توفيق في طريقه للأهلي

أكد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي أن لاعب خط وسط الفريق البترولي أكرم توفيق اقترب من الانتقال إلى صفوف الأهلي.

وارتبط اسم الأهلي خلال الفترة الأخيرة بضم أكرم توفيق لاعب منتخب للشباب والشقيق الأصغر لأحمد توفيق لاعب الزمالك.

وأجاب إمام محمدين أثناء حديثه لقناة "أون تي في" على سؤال هل هناك صفقة في طريقها من إنبي للأهلي قائلا:"نعم خبر صحيح".

وبسؤاله هل هذا اللاعب هو أكرم توفيق أجاب"هو لاعب مميز على المستوى الشخصي ورائع وأحبه كثيرا".

ثم عاد مدحت شلبي وسأله مجددا الأهلي كان يرغب في ضم أكرم توفيق أو صلاح عاشور فمن منهما في طريقه للفريق الأحمر ليرد رئيس قطاع الناشئين بإنبي"أكرم توفيق مصر كلها تعرف ذلك الأمر فهو ليس عيبا".

وضم الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن ثلاثة لاعبين هم حارس المرمى محمد الشناوي والمهاجم مروان محسن والظهير الأيسر علي معلول.

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