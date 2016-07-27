"الطيب" يوجه قيادات الأزهر بعدم الإنزلاق إلى الجدل بشأن الخطبة المكتوبة

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، توجيهات لقيادات الأزهر بعدم تناول موضوع الخطبة المكتوبة بالتعليق اكتفاء بما أصدرته هيئة كبار العلماء بإجماع أعضائها، وهى الهيئة العلمية الكبري في العالم الإسلامى، والتركيز على العمل الميدانى للنهوض بالعمل الدعوى وتصحيح الفكر المغلوط بما يخدم المجتمع وقضاياه.

وقال وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، فى تصريحات صحفية، إن توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر ،جاءت بعد أن أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها فيما يتعلق بالخطبة المكتوبة وحتى لايتخذ الموضوع ذريعة للإيقاع بين العلماء من قبل المتربصين والمغرضين وتعريضهم إلى التلاسن وهو ما لايليق بمقامهم .

وتابع شومان: "لذا أهيب بالإعلاميين والصحفيين عدم إثارة الموضوع أو توجيه الأسئلة لقيادات الأزهر الشريف وعلمائه فى هذا الشأن، ويرجى من كافة منتسبى الأزهر الشريف عدم الخوض فى هذا الموضوع تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر وتفويتا على المتربصين من أى نوع".

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع"..هيئة كبار العلماء تصدر قرارا بإجماع الآراء برفض "الخطبة المكتوبة" وتؤكد: تجميد للخطاب الدينى.. القرار جاء اضطلاعا بدور الأزهر الذى حدده له الدستور بأنه المسئول عن الدعوة

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