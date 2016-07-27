أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الطيب" يوجه قيادات الأزهر بعدم الإنزلاق إلى الجدل بشأن الخطبة المكتوبة

Google+ Print
"الطيب" يوجه قيادات الأزهر بعدم الإنزلاق إلى الجدل بشأن الخطبة المكتوبة "الطيب" يوجه قيادات الأزهر بعدم الإنزلاق إلى الجدل بشأن الخطبة المكتوبة
أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، توجيهات لقيادات الأزهر بعدم تناول موضوع الخطبة المكتوبة بالتعليق اكتفاء بما أصدرته هيئة كبار العلماء بإجماع أعضائها، وهى الهيئة العلمية الكبري في العالم الإسلامى، والتركيز على العمل الميدانى للنهوض بالعمل الدعوى وتصحيح الفكر المغلوط بما يخدم المجتمع وقضاياه.

وقال وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، فى تصريحات صحفية، إن توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر ،جاءت بعد أن أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها فيما يتعلق بالخطبة المكتوبة وحتى لايتخذ الموضوع ذريعة للإيقاع بين العلماء من قبل المتربصين والمغرضين وتعريضهم إلى التلاسن وهو ما لايليق بمقامهم .

وتابع شومان: "لذا أهيب بالإعلاميين والصحفيين عدم إثارة الموضوع أو توجيه الأسئلة لقيادات الأزهر الشريف وعلمائه فى هذا الشأن، ويرجى من كافة منتسبى الأزهر الشريف عدم الخوض فى هذا الموضوع تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر وتفويتا على المتربصين من أى نوع".

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع"..هيئة كبار العلماء تصدر قرارا بإجماع الآراء برفض "الخطبة المكتوبة" وتؤكد: تجميد للخطاب الدينى.. القرار جاء اضطلاعا بدور الأزهر الذى حدده له الدستور بأنه المسئول عن الدعوة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365