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بالصور..انتشال جثث 3 أشخاص سقطوا فى حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

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بالصور..انتشال جثث 3 أشخاص سقطوا فى حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بكفر الشيخ بالصور..انتشال جثث 3 أشخاص سقطوا فى حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بكفر الشيخ
تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 3 جثث هى لـ" محمد راغب من قرية دمر الحدادى، وعبد الراضى يونس محمد على، 40 سنة، عامل، ويقيم بمحافظة سوهاج، و"عبد الصادق محمد أحمد سليمان 54 سنة، عامل، ويقيم بمحافظة المنيا"، لقوا مصرعهم عقب سقوطهم فى حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بكفر الشيخ.

ولقى المواطنون الثلاثة، مصرعهم بمنزل محمد غريب راشد بقرية دمرو الحدادى التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، عقب سقوطهم فى حفرة عمقها 20 مترا، وبها مياه متراكمة، لقطع جنزير ونش نقال يستخدمونه كمصعد أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار.

تم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى، وألقت مباحث سيدى سالم القبض على الدجال ونجله اللذان خدعا صاحب المنزل وأوهماه أن هناك أثار بمنزله.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقى العميد عبد الرحيم عيسى، مأمور مركز سيدي سالم، بلاغاً بإنهيار منزل سقوط ثلاثة بحفره أثناء التنقيب عن الآثار.

انتقل مأمور المركز والرائد خالد شمس رئيس المباحث، وهرعت سيارات الدفاع المدنى و الإسعاف، و تبين انهيار أرضى لمنزل ملك "محمد راغب راشد" بشارع ترعة القصبة، وسقوط ثلاثة أشخاص، أثناء تنقيبهم عن الآثار في حفرة بعمق أكثر من 20 متر، لقطع جنزير نش نقال، وتمكنت قوات الدفاع المدنى ورجال الإنقاذ من انتشال الجثث، ونقلتها سيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى .

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الحفرة التى سقط فيها الضحايا

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الحفرة التى كان المجنى عليهم ينقبون خلالها عن الأثار

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الحبل الذى تمكن رجال الإنقاذ من انتشار الجثث من خلاله

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جانب من عمق الحفرة

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سيارة إسعاف نقلت إحدى جثث المتوفين

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سيارة أخرى تنقل الجثث

محاولات مستمرة لانتشال الجثامين.. مصرع ثلاثة بحفرة عمقها 25 متر خلال التنقيب عن الأثار بكفر الشيخ
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