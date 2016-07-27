12 "تمرين" يساعدك على الحفاظ على صحتك.. احمِ نفسك

التمارين الرياضية من الخطوات الهامة التى يجب أن نحافظ عليها يوميا للحصول على الطاقة واللياقة البدنية التى تؤهل أجسامنا لمواجهة الأمراض المختلفة.

ويقدم الموقع الأمريكى "INSIDER" مجموعة من التمارين الرياضية المكونة من 12 تمرينا، والموصى بها من الكلية الأمريكية للعلوم والصحة والطب واللياقة البدنية، والتى تساعد على حماية الفرد من العديد من الأمراض منها أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان ومضاعفاتها الشهيرة.

تعتمد هذه التمارين على السرعة وعدم الاحتياج للوقت الكثير للاستفادة منها، إذ يتم القيام بكل تمرين 3 مرات لمدة 30 ثانية ولا تحتاج هذه التمارين إلى ممارستها فى الصباح، ولكن يتم تحديد موعد ممارستها وفقا للوقت المتاح للفرد.

وينصح خبراء اللياقة البدنية، بالاستمرار على هذه التمارين مدى الحياة، ولكن النتيجة الفعلية ستظهر عليهم بعد شهر من الانتظام على ممارستها.

ومن المعروف أن التمارين الرياضية لها العديد من الفوائد، وهى..

>1. الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

>2. الوقاية من خطر السكر وارتفاع ضغط الدم.

>3. المحافظة على الوزن وحرق الدهون للوقاية من السرطان.

>4. تقوية العظام والابتعاد عن مرض هشاشة العظام فى عمر صغير.

>5. التقليل من التوتر والقلق الناتج عن الإجهاد فى العمل.