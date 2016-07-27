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بالفيديو.. جفاف "ترعة طنبيدى" بالغربية يهدد 600 فدان بالبوار فى قرية صناديد

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بالفيديو.. جفاف "ترعة طنبيدى" بالغربية يهدد 600 فدان بالبوار فى قرية صناديد بالفيديو.. جفاف "ترعة طنبيدى" بالغربية يهدد 600 فدان بالبوار فى قرية صناديد
تقدم عشرات الفلاحين بقرية صناديد التابعة لدائرة مركز طنطا بشكوى رسمية للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية رقم 1715 وارد ديوان عام المحافظة بتاريخ 25 يوليو الجارى، تضرروا فيها من جفاف ترعة طنبيدى وتهديد زراعاتهم بالجفاف وبوار الأراضى الزراعية.
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>جفاف "ترعة طنبيدى" بالغربية يهدد 600 فدان... by youm7

وقالت الشكوى نصا أن ترعة " كفر طنبيدي" بقرية صناديد لا يوجد بها ماء من 4 شهور ويعتمد الفلاحين على المياه الجوفية من خلال الطلمبات الارتوازية ما تسبب فى جفاف الأرض، ولم يعد بها مياه، وحاليا محصول الأرز والذرة مهدد بالموت عطشا والفلاحين مكتوفى الأيدى بعد تجاهل الرى للمسألة وعدم الاهتمام بها من الأساس.

الترعة تحولت لمقلب قمامة ومأوى للحيوانات النافقة


>وقال عبد الغنى سعيد من أهالى القرية أن الترعة تحولت من مجرى مائى لمقلب قمامة كبير، ومأوى للحيوانات النافقة، ومصدر رئيسى للبعوض والحشرات الضارة بالقرية، وتهدد حاليا جميع المساكن الواقعة عليها، بسبب انتشار الثعابين والفئران، فى ظل تجاهل الجمعية الزراعية ورى الغربية لما يحدث.

وقال سعيد أنه بسبب جفاف الترعة من بداية فصل الصيف اعتمد الفلاح على مياه الصرف وهو ما يهدد بكارثة صحية فى المستقبل، والمياه الجوفية وقد جفت هى الأخرى، والمحاصيل الزراعية مهددة بالموت والفلاح يموت عطشا قبل زرعه، وهناك أكثر من 600 فدان تعانى من العطش، مشيرا أنه تقدم بشكاوى عديدة للجمعية الزراعية، ورى الغربية، والمحافظ، ورئيس المدينة ولم يهتم أحد.

فلاحة: "زرعنا بيموت ومش عارفين نعمل ايه أغيثونا"


>وقالت فلاحة من أهالى القرية " والله الملوخية ماتت وزرعنا هو أكلنا وأكل الناس ولما يموت ادام عنينا وإحنا مش عارفين نعمل إيه زى الضنا لما يتعب إحنا بنموت قبليه" وقالت أن الترعة نشفت وبقت ملقب قمامة ومصدر للناموس والبعوض، والحكومة مش سألت فينا خالص يا ريت تغيثونا".

وناشد الأهالى والفلاحين عبر الشكوى الموقعة من 36 فلاحا، محافظ الغربية، ووكيل وزارة الرى ووكيل وزارة الزراعة بالتدخل العاجل لحل الأزمة وإنقاذ المحاصيل الصيفية من الموت المحتم بسبب الجفاف.

النائب سمير الخولى الأزمة فى رى المنوفية ومقترحات الحل عرضت عليهم


>من جانبه قال الدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب أن فى مركز طنطا قطاع كبير يعتمد على رى المنوفية وهو ما يعتبر أزمة حقيقية، بسبب تجاهل المسئولين، مشيرا أنه تم عمل محضر تضمينى سابق بين رى المنوفية والغربية لدراسة مشاكل الرى التابعة إداريا لمحافظة الغربية، والتى تتبع رى المنوفية وتم وضع الحلول الممكنة.

وأضاف الخولى أنه بالنسبة لترعة البتانونية وهى الترعة الأم المغذية لهذه القرى تعانى من نقص مياه الرى بشكل دائم، وخاصة فى موسم الاحتياجات " الموسم الصيفى "، وتم اقتراح إنشاء مغذى مساعد من قناة طنطا الملاحية زمام إدارة رى الغربية، لتعويض نقص مياه الرى القادم من تلا منوفية، كما طالب المقترح بإحلال وتجديد كوبرى تقاطع طريق طنطا فيشا مع ترعة البتانونية، حيث أن الكوبرى يسبب اختناق فى مسار مياه الرى.

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شكوى الفلاحين للمحافظ

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توقيعات الفلاحين على الشكاوى

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توقيعات الفلاحين على الشكوى بالرقم القومى

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جانب من تركة كفر طنبيدى

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