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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة صوريف بالخليل

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة صوريف بالخليل قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة صوريف بالخليل
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة بلدة صوريف شمال غرب مدينة الخليل، وحاصرت أحد المنازل فيها بعد أن فصلت التيار الكهربائى عن البلدة، وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت مصادر محلية أن مئات الجنود الإسرائيليين ترافقهم جرافات عسكرية، اقتحموا بلدة صوريف من محورى بلدتى "بيت أمر" و"جبعة"، عقب اقتحامها من قبل قوات خاصة متنكرة بالزى المدنى، وحاصروا منزلا وسط إطلاق نار كثيف وقذائف صوبه، مطالبين أحد الشبان بتسليم نفسه.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالى البلدة وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى عراب الفقهاء، أن جنود الاحتلال منعوا مركبتى إسعاف من الدخول لبلدة صوريف، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.
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