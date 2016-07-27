"حماة الوطن" بالإسكندرية يبدأ فى اختيار مرشحيه لخوض انتخابات المحليات

قال الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس حزب حماة الوطن، وأمين عام محافظة الإسكندرية، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية توجه وطنى إيجابى لإصلاح نظام المحليات ومعالجة أوجه القصور فيه، من أجل إنجاح العملية التنموية وتحقيق التوازن بين سلطة اللامركزية فى المحافظات والسلطة المركزية فى الحكومة ومؤسساتها، وبذلك تتهيأ فرصة تاريخية لتطوير حقيقى.

وأضاف "نور الدين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أرجو أن ننتبه لأهمية العمل على استثمارها بألا يحجم كل صاحب قدرة ورغبة على خدمة أهله، وتطوير محافظته عن إعداد نفسه للترشح وأن نحرص جميعا على انتقاء الأفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا".

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن بالإسكندرية قد بدأ بالفعل فى اختيار أفضل العناصر للدفع بها فى الانتخابات المحلية القادمة، حيث يعطى القانون الجديد للتنمية المحلية سلطات حقيقية لهذه المجالس، وسيوفر تطبيقه إمكانيات حقيقية فى المحافظات ليديرها أهلها من أجل صالح أهلها وأهل مصر جميعا.

"حماة الوطن بالإسكندرية": أزمة القمامة تتفاقم والمسئولون يتعمدون إهمالها