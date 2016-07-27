النقض تتلقى طعن 10 عناصر إخوانية لإلغاء سجنهم فى أحداث عنف القناطر

تلقت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 10 عناصر تابعة لجماعة الإخوان، لإلغاء حكم الجنايات القاضى بسجنهم 10 سنوات، لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف بمنشأة القناطر.

واستند دفاع المتهمين فى مذكرة الطعن لعدة نقاط قانونية يراها كفيلة لإلغاء عقوبة سجنهم، على رأسها الفساد فى الاستدلال على ارتكاب المتهمين المدانين للجرائم المنسوبة إليهم، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون.

يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والبلطجة، والتجمهر، والتظاهر بدون تصريح، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين.

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