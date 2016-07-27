إزالة عشرة أحواش مخالفة في مكة المكرمة

أزالت لجنة إزالة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عشرة أحواش مقامة بطرق عشوائية بدون صكوك شرعية في منطقة العكيشية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية م. ممدوح بن محمد عراقي أن الفرق الميدانية أزالت عشرة أحواش مخالفة في منطقة العكيشية، بمشاركة عدد من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية المساندة لفرق الأمانة. وأكد أن البلدية ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، حيث كثفت الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.