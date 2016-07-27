أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الحضانة الاجتماعية» تشارك برنامج «هذه ابنتي»

Google+ Print

شاركت فتيات دار الحضانة الاجتماعية (للأيتام) التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض في برنامج «هذه ابنتي» الذي نظمته مؤسسة «إريس» الوقفية ممثلةً بمجموعة «أرومة» التطوعية لتثقيف وبناء الفتاة المسلمة من جميع النواحي الدينية والتربوية وتعزيز المفاهيم الإيجابية لديها.

ويحظى البرنامج الذي يستمر ثلاثة أشهر متواصلة بحضور كثيف من كافة شرائح المجتمع شاملاً العديد من الورش المهنية والحرفية وبمشاركة مميزة من الأسر المنتجة.

ونوه قسم البرامج والأنشطة بالدار بتأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على بناء شخصيات فتيات الدار والعمل على تطوير قدراتهن في جميع المجالات من خلال المشاركة في مثل هذه المناسبات والبرامج على مدار العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية