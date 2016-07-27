«الحضانة الاجتماعية» تشارك برنامج «هذه ابنتي»

شاركت فتيات دار الحضانة الاجتماعية (للأيتام) التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض في برنامج «هذه ابنتي» الذي نظمته مؤسسة «إريس» الوقفية ممثلةً بمجموعة «أرومة» التطوعية لتثقيف وبناء الفتاة المسلمة من جميع النواحي الدينية والتربوية وتعزيز المفاهيم الإيجابية لديها.

ويحظى البرنامج الذي يستمر ثلاثة أشهر متواصلة بحضور كثيف من كافة شرائح المجتمع شاملاً العديد من الورش المهنية والحرفية وبمشاركة مميزة من الأسر المنتجة.

ونوه قسم البرامج والأنشطة بالدار بتأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على بناء شخصيات فتيات الدار والعمل على تطوير قدراتهن في جميع المجالات من خلال المشاركة في مثل هذه المناسبات والبرامج على مدار العام.