عبدالله الباتل يرفع شكره للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة نائباً لرئيس هيئة الاحصاء

عبدالله الباتل

رفع الأستاذ عبدالله محمد الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للاحصاء، خالص شكره واعتزازه لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة العامة للاحصاء بالمرتبة الخامسة عشرة، معتبراً هذه الثقة الغالية وساماً يطوق به عنقه، ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والاخلاص في سبيل خدمة الدين والوطن، كما أعرب الأستاذ الباتل عن خالص تقديره لوزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاحصاء معالي المهندس عادل بن محمد فقيه الذي أتاح له المساهمة في دعم وتعزيز العمل الاحصائي بالمملكة في ظل توجيهات الرؤية السعودية (٢٠٣٠) ومبادرات التحول الوطني (٢٠٢٠) سائلاً الله أن يعينه لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

يذكر أن الأستاذ عبدالله الباتل يعد واحداً من أبرز الكفاءات الوطنية في المجال الاحصائي.. نظير ما يحمله من رصيد خبرة إدارية وتحصيل علمي.. مكناه من المشاركة في العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات الاقليمية والعالمية.. إذ يعد مرجعاً علمياً في مجال الاحصاء والتعداد السكاني.