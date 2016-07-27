بلدي المخواة يعتمد زراعة المانجو في الميادين العامة

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة المخواة جلسته الثامنة بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع واتخاذ عدداً من التوصيات والقرارات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالمخواة عبدالله بن علي الغامدي بأن المجلس قرر إعادة استدعاء مدير فرع المياه لمناقشة ظاهرة الطفح الصحي بالمحافظة والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لذلك لما لها من تاثيرات صحية وبيئية واخلال بالمظهر العام، مشيرا بان المجلس اعتمد زراعة أشجار المانجو في الميادين العامة مثل سوق الثلاثاء والحدائق لمناسبتها لأجواء المحافظة.

مبينا بأن المجلس وجه بزيادة مرات الرش لمكافحة البعوض، واقتراح آليات مناسبة وفعالة لمكافحة انتشار الكلاب الضالة. وفي نهاية الجلسة قرر المجلس توجيه خطاب شكر وتقدير لبلدية المخواة لقاء ماتقدمه من جهود متميزة خصوصاً في الفترة الماضية تمثلت في تحسين الشوارع الرئيسية للمحافظة وإعادة تنظيم سوق الثلاثاء الشعبي والتوسع في إنشاء الحدائق بأرجاء المحافظة.

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