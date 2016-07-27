أمانة الجوف تختم دورة «إعادة تصنيف الميزانية»

اختتمت أمانة منطقة الجوف الدورة التدريبية "إعادة تصنيف الميزانية وفق التصنيف الاقتصادي والوظيفي"، والتي تنفذها وكالة وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، وتنظمها الإدارة العامة للتطوير الإداري بالأمانة، والتي استمرت لمدة يومين. وسلم أمين منطقة الجوف م. عجب بن عبدالله القحطاني شهادة حضور دورة تدريبية للمتدربين والذين بلغ عددهم ٤١ متدرباً من الأمانة والبلديات التابعة لها. وذكر مدير عام إدارة التطوير الاداري بالأمانة جهاد بن عافت الزيد أن هذه الدورة جاءت لتحقيق مستوى عال من شفافية ودقة بيانات الميزانية العامة لتضفي للتحليل الاقتصادي مزيداً من الدقة والوضوح وتتواءم مع النظم الإحصائية الاقتصادية الأخرى.