3 تحديات تواجه الزمالك أمام صن داونز ' حلم غائب منذ 11 عاما '

يأمل الزمالك في التفوق على فرق جنوب إفريقيا عندما يحل ضيفا على صن داونز في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك طوال مسيرته في مسابقات إفريقيا المختلفة لعب 8 مرات أمام فرق جنوب إفريقيا حقق خلالهم الفوز 4 مرات وخسر في نفس عدد المباريات، لذلك يسعى لتحقيق الفوز من أجل التفوق في موجهات الفريق الأبيض أمام فرق جنوب إفريقيا.

وبخلاف التحدي أمام فرق جنوب إفريقيا بشكل عام يواجه الزمالك عدة تحديات أخرى في هذه المباراة.

مواجهة الغيابات

يدخل الزمالك المباراة ويعاني من عدة غيابات أبرزها محمد إبراهيم الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الذهاب تبعده عن الملاعب لأكثر من 3 شهور، بالإضافة لحازم إمام.

بالإضافة إلى لاعب الوسط طارق حامد الذي يغيب عن المباراة للإيقاف، والثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" الذي رحل إلى اتحاد جدة السعودي، وأحمد حمودي الذي انتهت إعارته للزمالك.

وانضم لقائمة الغائبين عن الزمالك في هذه المباراة المدافع البوركيني محمد كوفي الذي رحل إلى بلاده بسبب أزمة مستحقاته لدى الزمالك.

الزمالك يلعب هذه المباراة بدافع مواصلة النتائج الجيدة خارج ملعبه في البطولة بعدما فاز في مباراة الجولة الأولى على إنييمبا في نيجيريا، وأيضا فاز في دور الـ32 على دوالا الكاميروني في الكاميرون بهدف وتعادل في الجزائر مع مولودية بجاية بهدف لكل فريق.

من جانبه أكد محمد حلمي أن الزمالك سيلعب على الفوز ولا غيره ويجب أن يظهر الفريق في هذه المباراة بمستوى مميز عكس مباراة الذهاب، وشدد حلمي أنه يثق في لاعبي الزمالك للخروج بنتيجة إيجابية.

الثأر

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز للتقدم خطوة نحو ضمان التأهل لنصف نهائي البطولة، وأيضا للثأر من الهزيمة في القاهرة أمام صن دوانز بهدفين مقابل هدف.

فتلك الهزيمة جعلت الزمالك يتجمد رصيده عند المركز الثاني وعدم ضمان التأهل مبكرا بل الانتظار لنتائج المباريات المقبلة.

ولذلك يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن دوانز والثأر من هزيمة الذهاب لتحقيق حلم غائب عن الفريق الأبيض منذ 11 عاما.

غياب منذ 11 عاما

بخروج الزمالك بنتيجة إيجابية من مباراة صن دوانز يضمن بنسبة كبيرة التأهل لنصف نهائي البطولة للمرة الأولى منذ 11 عاما.

فآخر مرة تأهل فيها الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال كانت في عام 2005 عندما خسر من الأهلي في ذلك الوقت.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر صن دوانز المجموعة برصيد 6 نقاط.

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